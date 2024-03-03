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03.03.2024  15:36   Рита Парфенова

На Харківщині прикордонники знищили окупантів

Прикордонники «Сталевого кордону» продовжують нищити ворога на Харківщині.

сталевий кордон
 
Про це повідомили у Державній прикордонній службі України, передає РЕДПОСТ.

Бійці прикордонної бригади Гвардії наступу «Сталевий Кордон», працюючи на тимчасово окупованій території Харківщини, виявили місце дислокації окупантів. Задля знищення живої сили ворога були використані два дрони-камікадзе.

Збитки противника наразі встановлюються.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що прикордонники знищили ворожий автомобіль на Харківщині.
Тэги:  сталевий кордон, прикордонники, харків
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