29.02.2024 16:30 Віталій Хінєвіч
Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці
Станом на 29 лютого 2024 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1228 вакансій.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на ХОВА.
Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:
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Менеджер (управитель) із збуту – 30 000 грн.
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Головний бухгалтер – 28 000 грн.
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Виконавець робіт – 25 000 грн.
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Лікар-невропатолог – 23 000 грн.
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Майстер дільниці – 22 800 грн.
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Електрозварник ручного зварювання – 22 000 грн.
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Лікар загальної практики-сімейний лікар – 21 000 грн.
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Водій навантажувача – 20 000 грн.
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Оператор пральних машин – 16 800 грн.
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Штемпелювальник етикеток – 16 700 грн.
З переліком актуальних вакансій по місту Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.
Із питань зайнятості та безробіття необхідно звертайтися у телеграм
або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00 за номерами: 063 847 83 67, 096 055 48 69, 067 728 97 45, 097 970 40 68.
Інформацію про режим роботи центрів зайнятості можливо знайти на
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