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29.02.2024  16:24   Дмитро Колонєй

Пвд час авіаудару загабників постраждав мешканець Харківщини

На місці події працюють слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки Харківщини.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 29 лютого 2024 року близько 12:50 росіяни здійснили обстріл по селу Осиново Куп'янського району ФАБ-500.
 
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 В результаті поранення отримав чоловік віком близько 60 років. З травмами його госпіталізували до харківської лікарні.
 
На місці події працюють слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки.
 
 
 
Тэги:  агрессия россии, обстріл, харків
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