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29.02.2024  16:06   Дмитро Колонєй

"єВідновлення": жителі Харкова продовжують отримувати допомогу

Мешканцям Харкова видали сертифікатів за знищене житло на більш ніж півсотні мільйонів гривень.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, харків’яни продовжують отримувати сертифікати за знищене житло в рамках програми «єВідновлення».
 
Вжн сформовано 46 сертифікатів на загальну суму понад 55,5 млн грн. Загалом на компенсацію за знищене житло до Департаменту житлово-комунального господарства надійшло понад 1,5 тис. заяв, з яких 1,4 тис. спеціальна комісія вже опрацювала. 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як подати заявку та отримати фінансову допомоги від держави за програмою «єВідновлення».
 
Тэги:  допомога, агрессия россии, харків
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