29.02.2024 15:43 Дмитро Колонєй

На Харківщині розшукують ділка, який багатів, співпрацюючи з окупантами

На Харківщині судитимуть чоловіка, який перейшов на бік ворога.

Як повідомляє РЕДПОСТ , на Харківщині судутимуть заочно 42-річного підприємця з Дворічної, який перейшов на бік ворога під час окупації:

вів торгівлю харчовими продуктами, напоями, тютюном, одягом та іншими товарами;

добровільно пішов на співпрацю з окупаційною владою;

у липні 2022 року оформив собі «патент на торговую деятельность, сферу общественного питания, сферу обслуживания населения»;

здійснював підприємницьку діяльність на місцевому ринку;

всебічно сприяв та допомагав самопроголошеній окупаційній владі та військовим РФ;

вимагав від орендарів сплачувати «данину» в російських рублях за оренду приміщень на території цього ринку.

Після деокупації колаборант втік — наразі він переховується від українського правосуддя і перебуває в розшуку. Пристосуванця судитимуть заочно в Орджонікідзевському районному суді м. Харкова.

Чолорвіку загрожує до п’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна.