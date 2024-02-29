    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині розшукують ділка, який багатів, співпрацюючи з окупантами
29.02.2024  15:43   Дмитро Колонєй

На Харківщині розшукують ділка, який багатів, співпрацюючи з окупантами

На Харківщині судитимуть чоловіка, який перейшов на бік ворога.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині судутимуть заочно 42-річного  підприємця з Дворічної, який перейшов на бік ворога під час окупації:
  • вів торгівлю харчовими продуктами, напоями, тютюном, одягом та іншими товарами;
  • добровільно пішов на співпрацю з окупаційною владою;
  • у липні 2022 року оформив собі «патент на торговую деятельность, сферу общественного питания, сферу обслуживания населения»;
  • здійснював підприємницьку діяльність на місцевому ринку;
  • всебічно сприяв та допомагав самопроголошеній окупаційній владі та військовим РФ;
  • вимагав від орендарів сплачувати «данину» в російських рублях за оренду приміщень на території цього ринку.
 
Після деокупації колаборант втік — наразі він переховується від українського правосуддя і перебуває в розшуку. Пристосуванця судитимуть заочно в Орджонікідзевському районному суді м. Харкова.
 
Чолорвіку загрожує до п’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна.
 
Тэги:  колаборант, зрада, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
29.02 Надзвичайні події Мешканцям Великого Бурлука на Харківщині оголошено про підозру у колабораціонізмі 28.02 Надзвичайні події Хотіла вчити дітей за руською програмою: у Харкові cудитимуть колаборантку 27.02 Надзвичайні події У передмісті Харкова чоловік мріяв про прихід окупантів
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 