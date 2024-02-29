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29.02.2024  15:30   Віталій Хінєвіч

На Харківщині за тиждень знищено понад 1600 вибухонебезпечних предметів

З 22 до 28 лютого включно в Харківській області розмінували 92,5 гектара території, передає РЕДПОСТ .

 
У Департаменті цивільного захисту ХОВА розповіли, що за тиждень зведені підрозділи вибухотехніків знищили 1675 вибухонебезпечних предметів. Також обстежили 36 гектарів сільгоспугідь, майже 13 кілометрів ділянок автодоріг та 5 об'єктів. Крім того, розмінували 7,5 кілометрів ліній електропередач. До електромережі підключили 1703 абоненти та 1901 повторно.
 
28 лютого сапери розмінували 32 гектари території, 25 гектарів сільськогосподарських угідь,  2 об’єкти. За минулу добу фахівці обстежили майже 2 кілометри ліній електропередач. Зокрема, знищили 92 вибухонебезпечних предметів.
 
«При виявленні підозрілого предмета необхідно зупинитися, за можливості позначити місце знахідки. Треба відійти тим самим шляхом, яким рухалися, на безпечну відстань і негайно викликати рятувальників (101), Нацполіцію (102)»,- йдеться у повідомленні.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що сапери на Харківщині знищили керовану авіабомбу.
 
Тэги:  харків, міни
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