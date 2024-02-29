29.02.2024 14:55 Віталій Хінєвіч

Комунальники «Харківводоканалу» контролюють об'єкти у селищі П'ятихатки

Ремонтники спеціалізованої експлуатаційної дільниці комплексу «Харківводовідведення» обслуговують 28 км зовнішніх каналізаційних трубопроводів та внутрішньобудинкові системи у 47 багатоповерхових будинках селища П'ятихатки, передає РЕДПОСТ .

Як повідомив начальник ділянки Олег Ясько, ремонтні роботи на комунікаціях ведуться оперативно та постійно і не припинялися навіть у період найінтенсивніших обстрілів селища.

«Усі наші майстри жителі П'ятихаток, саме це і дозволяє швидко реагувати та усувати наслідки прильотів. Відстежуємо адреси місць обстрілів та відключаємо послуги у будинках, де вилетіли вікна, щоб зберегти від розморожування внутрішньобудинкові системи.

Зазначу, що сьогодні всі наші об'єкти підготовлені до експлуатації та лише відсутність мешканців залишається проблемою у підключенні послуг. Пошкодження відновлюємо, звісно насамперед, зокрема, минулого року аварійне усунення провели за 100 адресами.

Паралельно, планово реконструювали у 40 будинках водопостачання, та у 47 – системи водовідведення, де замінили понад 300 метрів трубопроводів. Нинішнього року вже намітили масштабні ремонти з перекладкою понад 220 метрів внутрішньобудинкових систем, застосовуємо лише міцні та практичні матеріали. Зокрема, закінчуємо оновлення 70 метрів технічно зношеної ділянки каналізаційних мереж в одному з будинків на вулиці Гацева. А всього, з початку року вже виконали капітальні технічні огляди у чотирьох будинках, де замінили по 60-70 метрів мереж водопостачання та водовідведення», - наголосив Олег Ясько.

За його словами, на постійному контролі у майстрів ділянки зовнішні каналізаційні мережі селища. У 2023 році проведено профілактику 19 км системи стоків. Роботи з прочищення продовжуються і включають ремонт колодязів, встановлення нових люків. Сьогодні відновили ще один пошкоджений каналізаційний колодязь із заміною люка.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у частині Індустріального району водопостачання надаватиметься зі зниженим тиском.