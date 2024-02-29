29.02.2024 14:20 Віталій Хінєвіч

Харків'янин продавав неіснуючі газові котли

Чоловік здійснював продаж неіснуючого опалювального обладнання через Інтернет-мережу. Він ошукав потерпілих на загальну суму близько 54 тисяч гривень.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Слідством встановлено , що харків’янин створив Інтернет-сайт, на якому начебто здійснював продаж обладнання. Зловмисник розмістив на сайті свої номери телефонів та платіжні реквізити банківської картки дружини.

Під час телефонних розмов він повідомляв потенційним покупцям завідомо неправдиву інформацію про те, що газові котли, якими вони цікавляться, є у наявності. Для підтвердження замовлення він пропонував внести передплату або повністю оплатити товар.

Надалі, не маючи намірів повертати отримані обманним шляхом кошти і виконувати обіцяні зобов'язання, будь-який контакт з потерпілими він припиняв.

Таким чином порушнику вдалося ошукати трьох потерпілих та незаконно збагатитися на загальну суму близько 54 тисяч гривень.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники відділу кримінальної поліції та сектору кримінального аналізу Харківського РУП № 2 викрили 42-річного місцевого мешканця.

За даним фактом слідчі повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Відповідно до санкції статті такі дії караються позбавленням волі на строк до 3 років.

Правоохоронці перевіряють фігуранта на причетність до скоєння аналогічних злочинів.

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