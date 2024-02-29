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29.02.2024  13:54   Рита Парфенова

20-річний харків'янин тікав за кордон на надувному матраці

Прикордонники Могилів-Подільського загону за допомогою технічних засобів виявили чоловіка, який збирався переплисти річку Дністер.

Прикордонники Могилів-Подільського загону виявили харків'янина, який збирався переплисти річку Дністер.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України, передає РЕДПОСТ.
 
Упродовж кількох хвилин вартові кордону затримали 20-річного жителя Харкова, який готувався до незаконного перетину кордону, використовуючи надувний матрац.
 
На правопорушника складено протокол про адміністративне правопорушення, передбачене статтею 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".
 
Справа направлена до суду.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що прикордонники затримали жителів Харківщини та Буковини, яких спіймали на кордоні з Румунією завдяки дрону.
Тэги:  ухилянт, прикордонники, харків
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