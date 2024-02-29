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29.02.2024  13:50   Віталій Хінєвіч

У частині Індустріального району водопостачання надаватиметься зі зниженим тиском

Харківські комунальники проводитимуть ремонтні роботи 1 березня, передає РЕДПОСТ .

 
Комунальне підприємство «Харківводоканал» повідомляє, що в зв’язку з проведенням ремонтних робіт на насосній станції тимчасово з 09:00 до 18:00 1 березня водопостачання мешканців деяких вулиць Індустріального району здійснюватиметься на зниженому тиску.
 
Зі списком адрес можна ознайомитися на сайті. Телефон для довідок: 15-33.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що фахівці відновили електропостачання в населених пунктах Харківської області.
 
Тэги:  жкг, харків
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