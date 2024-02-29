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29.02.2024  13:32   Рита Парфенова

На Харківщині медики врятували чоловіка від смерті

Бригада медиків оперативно здійснила реанімаційні заходи.

швидка допомога
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".

28 лютого о 16:34 отримали екстрений виклик до чоловіка, якому 85 років. Після обстеження був поставлений діагноз: гострий легеневий серцево-судинний напад. Пацієнт мав набряк легень. Під час надання медичної допомоги раптово виникла зупинка кровообігу, і було негайно розпочато проведення реанімаційних заходів. Зусиллями медичного персоналу вдалося відновити вітальні функції. Хворого було доставлено до лікувального закладу для подальшого обстеження та лікування.

Успішну реанімацію провела бригада Екстреної медичної допомоги у складі: фельдшера Олени Губаревої, медичного брата Артема Кривенеця та водія Дмитра Волошка.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області дитина народилася в автомобілі швидкої допомоги.

 

 

Тэги:  медицина, харків
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