29.02.2024 13:25 Віталій Хінєвіч

У Харківській області виявили двох нелегальних мігрантів

Раніше судимі чоловіки порушили правила перебування іноземних громадян на території України.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Співробітники поліції встановили , що 32-річний громадянин Республіки Азербайджан, який до засудження мав статус нелегального мігранта, відбував покарання у місці позбавлення волі за грабіж. Після звільнення він не мав підстав для подальшого перебування на території України. Правопорушник вирішив добровільно залишити країну та під контролем правоохоронців виїхав за її межі.

47-річний громадянин Республіки Молдови, також нелегальний мігрант, відбував покарання за незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Після його звільнення співробітники управління міграційної поліції ГУНП в Харківській області та ГУДМС України в Харківській області доставили та помістили чоловіка до Миколаївського пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні ДМС України. На нього чекає примусове видворення.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що мешканцям Великого Бурлука на Харківщині оголошено про підозру у колабораціонізмі.