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29.02.2024  13:11   Рита Парфенова

Скільки дітей народилося у Харкові за минулий тиждень

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у Харкові народилось 4459 дітей

дитина
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Зокрема протягом тижня з 22 по 28 лютого у місті Харкові народилося 67 дітей.
 
Як повідомили в Департаменті охорони здоров’я, серед новонароджених – 43 хлопчики і 24 дівчинки, у тому числі одна двійня - дівчатка.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції з 19 по 25 лютого захворіли 1488 осіб, з них 51% - діти.
 

 

 

Тэги:  діти, народилося, харків
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