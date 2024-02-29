29.02.2024 13:00 Віталій Хінєвіч

В Україні пілотний проєкт «Укрпошта. Аптека» розширюється на прикордонні регіони

Пілотний проєкт «Укрпошта. Аптека» охоплює не лише Донеччину, а й розширюється на прикордонні області, такі як Запоріжжя, Миколаївщина, Харківщина, Херсонщина, Чернігівщина та Сумщина.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.

Укрпошта вже отримала ліцензію на роздрібну та електронну роздрібну торгівлю лікарськими засобами та почала приймати перші замовлення й доставляти їх клієнтам.

Проєкт спрямований на те, щоб в українців була можливість отримати:

доступ до аптек, у населених пунктах, де ті відсутні або зруйновані за час повномасштабної війни;

доступ до ліків, зокрема тих, яких може не бути в найближчій аптеці;

медикаменти за доступними цінами, бо та сама найближча аптека може не пропонувати оптимальну вартість чи не брати участь у програмі «Доступні ліки».

Щоби придбати лікарські засоби, треба зателефонувати до контакт-центру за номером 0 800 300 545 та дотримуватися підказкам у голосовому меню для зв’язку з фахівцем. Наразі є змога замовляти безрецептурні препарати, а також ті, що відпускаються за програмою «Доступні ліки».

Далі сформоване замовлення буде надіслано клієнту до найближчого відділення за послугою «Укрпошта Експрес». Доставка безоплатна. Щойно посилка буде готова до видачі, замовник отримає смс-повідомлення. Щоб перевірити, чи правильно укомплектовано замовлення, можна оглянути посилку під час отримання.

Загалом терміни доставки становлять до трьох днів між обласними центрами (без урахування дня відправлення).

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