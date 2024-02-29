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29.02.2024  12:29   Рита Парфенова

Ракетний удар по ХАІ у Харкові: підраховані екологічні збитки

Понад повтори мійльони гривень екологічних збитків наразівали внаслідок ракетного удару по Національному аерокосмічному університету.

хаі
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на державну екологічну інспекцію у Харківській області.

Наприкінці грудня 2023 року територія та будівлі Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" знову постраждали внаслідок ракетних ударів від російського агресора.

Інспектори Державної екологічної інспекції в Харківській області здійснили обстеження земельних ділянок університету. В результаті обстеження виявлено пошкодження будівель спорткомплексу, гуртожитків, профілакторію та інших громадських та господарських будівель. Це призвело до забруднення земель відходами будівництва та скла та спричинило збитки державі. Складено відповідні акти.

Інспекція розрахувала шкоду, заподіяну довкіллю на земельних ділянках університету злочинними бойовими діями агресора. Загальна сума збитків від забруднення земельних ресурсів перевищує 1 млн 572 тис. гривень.

Матеріали щодо цих подій передані Управлінню Служби Безпеки України в Харківській області.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Харківської обласної прокуратури у взаємодії з іншими спеціалістами працюють над встановленням масштабів забруднення, спричиненого витоком нафтопродуктів у річки Немишля, Харків, Лопань і Уди внаслідок обстрілу з боку зс рф.
Тэги:  хаі, ракетний удар, збитки, харків
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