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29.02.2024  12:20   Віталій Хінєвіч

Сапери на Харківщині знищили керовану авіабомбу

Надзвичайники вкотре нагадують, що слід не підходити та не торкатися до підозрілих предметів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головного управління ДСНС України у Харківській області.
 
Піротехніки Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС знищили керовану авіабомбу КАБ - 250.
 
 
У зв'язку з неможливістю під'їхати до боєприпасу роботи зі знешкодження проводилося на місці виявлення.
 
«Нагадуємо життєво важливий алгоритм дій, якщо побачили вибухонебезпечний чи будь-який підозрілий предмет: Не підходь! Не чіпай! Телефонуй 101!»,- йдеться у повідомленні.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що чоловік загинув під час великої пожежі на Харківщині.
 
Тэги:  міни, харків
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