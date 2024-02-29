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29.02.2024  11:55   Віталій Хінєвіч

Харків'янин сплатив понад 163 тисячі гривень аліментів дитині

Неплатники аліментів, які системно ігнорують виконання батьківських обов’язків, переконуються в дієвості законодавчих санкцій.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Східне міжрегіональне управління.
 
Мешканець Харкова був частиною спільноти боржників, адже завинив своїй дитині понад 163 тисячі гривень аліментів. Кошти, які тривалий час не перераховувались родині, були повернуті завдяки винесеним постановам правників Немишлянського відділу державної виконавчої служби у місті Харків Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.
 
Так, погашенню боргу сприяла накладена заборона на користування електронними коштами та розпорядження майном, котре потребує державної реєстрації. Ці та інші передбачені Законом України «Про виконавче провадження» заходи вкотре довели свою дієвість, оскільки чергове судове рішення було виконано.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що харків'янка сплатила понад 187 тисяч гривень боргу за аліменти.
 
Тэги:  харків, аліменти
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