Харків'янин сплатив понад 163 тисячі гривень аліментів дитині

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Гороскоп на 29 лютого для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Гороскоп наполегливо радить вам бути активними у спілкуванні з оточуючими, але при цьому приділити більше уваги слуханню, ніж розмовам. Переговори на тему фінансів можуть принести більше, ніж ви очікували.

Прогноз погоди у Харкові на 29 лютого В цей день хмар на небі не буде тільки вночі, а з ранку й до самого вечора у Харкові буде зберігатися похмура погода. Без опадів.