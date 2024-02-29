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29.02.2024  11:31   Рита Парфенова

Мешканцям Великого Бурлука на Харківщині оголошено про підозру у колабораціонізмі

Ще двох осіб, які виражали підтримку загарбницької політики РФ та раділи вторгненню окупантів на територію Куп'янщини, було викрито.

Викрито колаборантів, які раділи вторгненню окупантів на Куп’янщину

Як повідомляє РЕДПОСТ, двом мешканцям Куп'янського району була повідомлена про підозру в сприянні окупантам.

У 2022 році, під час тимчасової окупації селища Великий Бурлук у Куп'янському районі Харківської області, 23-річна жінка публічно закликала місцевих мешканців до співпраці з окупаційною адміністрацією держави-агресора. Вона також пропонувала обійняти посади у "Великобурлуцькому центрі дитячої та юнацької творчості".

Крім того, інший мешканець селища Великий Бурлук, 46 років, публічно закликав односельців не визнавати поширення державного суверенітету України, заявляючи, що "України тут вже немає та більше ніколи не буде. Росія тут назавжди".

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Після деокупації шанувальники «руського миру» втекли і наразі переховуються від слідства.

Дізнавачі відділення поліції №1 Куп'янського РВП за процесуальним керівництвом Куп'янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомили жінці та чоловікові про підозру за частиною 1 статті 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо оголошення їх у розшук.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Служба безпеки викрила співучасника ворога, який, працюючи на заводі у Богодухівському районі, надавав допомогу російським військам під час тимчасової окупації Харківщини.
Тэги:  колаборант, харків
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