28.02.2024 09:43 Рита Парфенова

Хотіла вчити дітей за руською програмою: у Харкові cудитимуть колаборантку

До трьох років за гратами загроджує колаборантці, яка очолила гімназію при окупантах і намагалась русифікувати навчальний процес.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Прокуратуру Харківської області, у липні 2022 року 62-річна жінка, перебуваючи на території Куп’янщини, яка на той час була окупована російськими військами, прийняла пропозицію окупантів очолити так звану «Великохуторскую гимназию ВГА Купянского района», створену на базі українського навчального закладу.



Нова "и.о. директора" повідомила вчителям гімназії та батькам учнів про встановлення та впровадження стандартів освіти РФ. Вона збирала списки вчителів, готових працювати на таких умовах, і здійснювала набір технічного персоналу.



Обвинувачена ретельно готувалась до нового навчального року - проводила інвентаризацію майна, отримала від представника окупаційної влади зразки документів у відповідності до стандартів РФ, включаючи свідоцтва про отримання середньої освіти.



З метою остаточної русифікації навчального процесу "директорка" склала опис українських підручників і книг для їхнього подальшого вилучення як "нацистської" літератури.



Підготовуючи приміщення гімназії до нового навчального року, колаборантка склала «ведомость на канцелярские принадлежности первокласников» та «список учеников» за особистим підписом. Вона встигла організувати і провести свято Першого дзвоника, але не змогла остаточно втілити свої плани з русифікації освітнього процесу через деокупацію.



Правоохоронці зібрали докази протиправної діяльності жінки і викрили її. За клопотанням сторони обвинувачення їй було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.



До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова направлено обвинувальний акт стосовно жінки за фактом колабораційної діяльності. Обвинуваченій загрожує до трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п'ятнадцяти років згідно з частиною 3 статті 111-1 Кримінального кодексу України.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Служба безпеки викрила співучасника ворога , який, працюючи на заводі у Богодухівському районі, надавав допомогу російським військам під час тимчасової окупації Харківщини.