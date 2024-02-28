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28.02.2024  10:15   Рита Парфенова

У Харкові на пожежі загинули 20 котиків, жінку вдалося врятувати (фото)

Наразі встановлюється причина пожежу у житловому будинку у старому центрі Харкова.

пожежа москалівська 27
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
У місті Харків 28 лютого о 05:51 надійшло повідомлення про пожежу у двоповерховому житловому будинку за адресою: вул. Москалівська, 27. Полум'я охопило горищне приміщення площею 50 кв.м.
 
пожежа москалівська 27
 
Оскільки будинок мав конструктивні елементи з деревини, що ускладнювало гасіння, на місце події відразу було направлено 5 оперативних відділень ДСНС на автоцистернах. Вогнеборці прибули вчасно та врятували з задимленої зони 59-річну жінку.
 
пожежа москалівська 27
 
Вже о 6:50 пожежу було локалізовано, а о 09:30 повністю приборкано. Під час роботи рятувальників була виявлена моторошна картина - через вогонь і дим загинули близько 20 домашніх котиків.
 
пожежа москалівська 27

Причина виникнення пожежі встановлюється.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що ппротягом доби з 27 по 28 лютого 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 45 оперативних виїздів.

пожежа москалівська 27

 

Тэги:  пожежа, дснс, харків
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