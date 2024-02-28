28.02.2024 10:34 Рита Парфенова

У Харкові ремонтують дороги

На місцях ремонтних робіт, проведених комунальними підприємствами, шляховики усувають розриття та відновлюють асфальт

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міськраду.

Бригади КП «Шляхрембуд» відновили асфальтобетонне покриття в місцях розриття інженерними службами на проспектах Гагаріна, Науки, вулицях Олімпійській і Чебишева.



Крім того, за попередню добу вони вивезли 95 куб. м змету та ТПВ, а також використали 4 т солі.



Сьогодні дорожні служби продовжують наводити лад на проїжджій частині та тротуарах. У роботах задіяні 176 працівників та 103 одиниці спецтехніки підприємства.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 28 лютого тимчасово зміняться маршрути руху трьох трамваїв та тролейбуса.