28.02.2024 11:00 Рита Парфенова

СБУ встановила імена рашистів, яки з помсти вбили мешканця Харківщини

Служба безпеки України ідентифікувала трьох російських окупантів, які вчиняли воєнні злочини проти цивільного населення під час окупації Харківщини.

Як повідомив РЕДПОСТ речник Управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула , мова йде про військовослужбовців 6-ї відокремленої танкової бригади збройних сил рф: Рамазана Омарова, Алхаса Расулова та Ражаба Насридинова.

Навесні 2022 року вони діяли на територіях Дергачівського та Богодухівського районів, де придушували опір місцевих мешканців та змушували їх до співпраці з окупаційною владою. Під час таких дій російські військові масово викрадали та вбивали людей.

За даними слідства, у ході одного з таких «нальотів» на території с. Макарове Богодухівського району зловмисники вдерлись до місцевої ферми. Щоб продемонструвати свою зухвалість, злочинці почали стріляти в сторону стада худоби. У той час на фермі перебував охоронець і зробив чоловікам зауваження щодо їх поведінки.



Злочинці вирішили помститись чоловіку за його непокору. Через два дні вони вистежили охоронця по дорозі на роботу і Омаров вистрелив у нього два рази. У той час двоє його спільників дбали про те, щоб не залишилось свідків їх звірства.



На підставі зібраних доказів, двом воєнним злочинцям заочно повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).



Крім того, злочинні дії Омарова кваліфіковано за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб).



Наразі тривають комплексні заходи для притягнення зловмисників до відповідальності. Кожного з них буде знайдено і покарано.



Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області спільно з Управлінням стратегічних розслідувань ДСР НПУ та слідчими Нацполіції за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що СБУ заявила про підозру колишньому полковнику ФСБ, який відомий своєю участю у катуваннях та підтримці мародерів під час окупації Харківщини.