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28.02.2024  11:00   Рита Парфенова

СБУ встановила імена рашистів, яки з помсти вбили мешканця Харківщини

Служба безпеки України ідентифікувала трьох російських окупантів, які вчиняли воєнні злочини проти цивільного населення під час окупації Харківщини.

СБУ ідентифікувала 3-х рашистів, які під час окупації Харківщини вбили чоловіка заради особистої помсти
 
Як повідомив  РЕДПОСТ речник Управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула, мова йде про військовослужбовців 6-ї відокремленої танкової бригади збройних сил рф: Рамазана Омарова, Алхаса Расулова та Ражаба Насридинова.

Навесні 2022 року вони діяли на територіях Дергачівського та Богодухівського районів, де придушували опір місцевих мешканців та змушували їх до співпраці з окупаційною владою. Під час таких дій російські військові масово викрадали та вбивали людей.

За даними слідства, у ході одного з таких «нальотів» на території с. Макарове Богодухівського району зловмисники вдерлись до місцевої ферми. Щоб продемонструвати свою зухвалість, злочинці почали стріляти в сторону стада худоби. У той час на фермі перебував охоронець і зробив чоловікам зауваження щодо їх поведінки.
 
Злочинці вирішили помститись чоловіку за його непокору. Через два дні вони вистежили охоронця по дорозі на роботу і Омаров вистрелив у нього два рази. У той час двоє його спільників дбали про те, щоб не залишилось свідків їх звірства.
 
На підставі зібраних доказів, двом воєнним злочинцям заочно повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
 
Крім того, злочинні дії Омарова кваліфіковано за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
 
Наразі тривають комплексні заходи для притягнення зловмисників до відповідальності. Кожного з них буде знайдено і покарано.
 
Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області спільно з Управлінням стратегічних розслідувань ДСР НПУ та слідчими Нацполіції за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що СБУ заявила про підозру колишньому полковнику ФСБ, який відомий своєю участю у катуваннях та підтримці мародерів під час окупації Харківщини.
Тэги:  сбу, харків
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