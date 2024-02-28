СБУ встановила імена рашистів, яки з помсти вбили мешканця Харківщини

Служба безпеки України ідентифікувала трьох російських окупантів, які вчиняли воєнні злочини проти цивільного населення під час окупації Харківщини.
Навесні 2022 року вони діяли на територіях Дергачівського та Богодухівського районів, де придушували опір місцевих мешканців та змушували їх до співпраці з окупаційною владою. Під час таких дій російські військові масово викрадали та вбивали людей.
За даними слідства, у ході одного з таких «нальотів» на території с. Макарове Богодухівського району зловмисники вдерлись до місцевої ферми. Щоб продемонструвати свою зухвалість, злочинці почали стріляти в сторону стада худоби. У той час на фермі перебував охоронець і зробив чоловікам зауваження щодо їх поведінки.
Злочинці вирішили помститись чоловіку за його непокору. Через два дні вони вистежили охоронця по дорозі на роботу і Омаров вистрелив у нього два рази. У той час двоє його спільників дбали про те, щоб не залишилось свідків їх звірства.
На підставі зібраних доказів, двом воєнним злочинцям заочно повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
Крім того, злочинні дії Омарова кваліфіковано за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
Наразі тривають комплексні заходи для притягнення зловмисників до відповідальності. Кожного з них буде знайдено і покарано.
Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області спільно з Управлінням стратегічних розслідувань ДСР НПУ та слідчими Нацполіції за процесуального керівництва обласної прокуратури.
Комментариев: 0
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Без опадів.
День штурманської служби авіації ВПС України відзначається щорічно 28 лютого, починаючи з 2008 року.
влажность:
давление:
ветер: