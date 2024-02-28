28.02.2024 11:30 Віталій Хінєвіч

Жителі Харківської області можуть отримати ваучер на навчання за кошти держави

З початку 2024 року 193 мешканці Харківщини отримали ваучер на навчання за кошти держави.

Про це розповів директор Харківського обласного центру зайнятості Олександр Котуков, передає РЕДПОСТ.

Ваучер дає можливість підвищити фаховий рівень або здобути нову професію чи спеціальність за сприяння служби зайнятості.

У Харківській області найбільшим попитом користуються такі спеціальності та професії як:

психологія;

дошкільна освіта;

медсестринство;

медицина, кухар;

охоронник;

тракторист;

сапер.

Варто зазначити, що ваучер на навчання видається Службою визначеним категоріям громадян , які не зареєстровані як безробітні у службі зайнятості, та відповідають певним вимогам. Він видається одноразово та дає право безоплатно пройти навчання за затвердженим Переліком професій, спеціальностей для навчання, за якими може бути виданий ваучер.

Для отримання ваучера на навчання можна подати заявку онлайн або звернутися з заявою до найближчої філії Харківського обласного центру зайнятості або її структурного підрозділу.

«Вартість ваучера – не більше 10-кратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Наразі максимальна вартість ваучера становить 30280 грн. Оплачує ваучер Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Якщо вартість навчання перевищує цю суму, то роботодавець або особа можуть оплатити різницю з власних коштів.

Після проходження навчання здобувач освіти отримує документ про освіту державного зразка»,- розповів Олександр Котуков.

Варто зазначити, що у 2023 році ваучери на навчання отримали 1503 жителі Харківської області. Загалом за програмою було профінансовано 15,6 млн гривень.

Більше інформації про навчання за ваучером за посиланням. Із питань отримання ваучера необхідно звертатися до фахівців Харківського обласного центру зайнятості за тел.: (057) 765 30 81, (067) 775 24 77 або у телеграм.

Для уточнення інформації необхідно звернутися до відділу організаційно-інформаційної роботи Харківського обласного центру зайнятості за тел. (057) 765 30 81 або еmail: [email protected]

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Раніше РЕДПОСТ писав, що від початку року на Харківщині послугами служби зайнятості скористалося понад 10 тисяч людей.