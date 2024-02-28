28.02.2024 11:34 Рита Парфенова

Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині

Упродовж минулої доби 948 мешканців Харківщини звернулись до працівників поліції з повідомленнями про правопорушення та події

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області.

Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки троє осіб.



На блокпостах Харківської області з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 2940 транспортних засобів.



В ході відпрацювання території поліцейські викрили 2 громадян у незаконному обігу наркотиків. У порушників вилучили заборонені речовини.



Минулої доби на території Харківщини сталося 11 дорожньо-транспортних пригод, в яких 3 громадян отримали травми.



Поліцейські викрили 4 водіїв, які керували транспортним засобом у стані сп’яніння.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що ппротягом доби з 27 по 28 лютого 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 45 оперативних виїздів.