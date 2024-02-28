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28.02.2024  11:34   Рита Парфенова

Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині

Упродовж минулої доби 948 мешканців Харківщини звернулись до працівників поліції з повідомленнями про правопорушення та події

поліція

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області.

Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки троє осіб.

На блокпостах Харківської області з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 2940 транспортних засобів.

В ході відпрацювання території поліцейські викрили 2 громадян у незаконному обігу наркотиків. У порушників вилучили заборонені речовини.

Минулої доби на території Харківщини сталося 11 дорожньо-транспортних пригод, в яких 3 громадян отримали травми.

Поліцейські викрили 4 водіїв, які керували транспортним засобом у стані сп’яніння.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що ппротягом доби з 27 по 28 лютого 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 45 оперативних виїздів.

Тэги:  поліція, харків
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