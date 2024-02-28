Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині

Упродовж минулої доби 948 мешканців Харківщини звернулись до працівників поліції з повідомленнями про правопорушення та події
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області.
Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки троє осіб.
На блокпостах Харківської області з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 2940 транспортних засобів.
В ході відпрацювання території поліцейські викрили 2 громадян у незаконному обігу наркотиків. У порушників вилучили заборонені речовини.
Минулої доби на території Харківщини сталося 11 дорожньо-транспортних пригод, в яких 3 громадян отримали травми.
Поліцейські викрили 4 водіїв, які керували транспортним засобом у стані сп’яніння.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що ппротягом доби з 27 по 28 лютого 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 45 оперативних виїздів.
Комментариев: 0
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Без опадів.
День штурманської служби авіації ВПС України відзначається щорічно 28 лютого, починаючи з 2008 року.
влажность:
давление:
ветер: