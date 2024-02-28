Рятувальники загасили майже три десятки пожеж у екосистемах, спричинених випалюванням трави

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, протягом останніх 24 годин ворожі сили спровокували одну пожежу в Богодухівському районі, яку рятуавальники оперативно ліквідували. На щастя, ніхто не постраждав.

Також було припинено 28 пожеж в природних екосистемах, спричинених людською необачністю щодо правил пожежної безпеки або умисного випалювання сухої рослинності.

Загалом протягом доби з 27 по 28 лютого 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 45 оперативних виїздів, з яких:

34 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинені ворожими обстрілами;

3 – проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;

5 – на допомогу населенню;

3 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 24 одиниць вибухонебезпечних предметів.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 28 лютого 2024 року.