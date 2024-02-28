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28.02.2024  08:24   Рита Парфенова

Рятувальники загасили майже три десятки пожеж у екосистемах, спричинених випалюванням трави

Протягом останніх 24 годин рятувальники 34 рази виїзджали на гасіння пожеж, одну з яких спричинив ворог.


Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, протягом останніх 24 годин ворожі сили спровокували одну пожежу в Богодухівському районі, яку рятуавальники оперативно ліквідували. На щастя, ніхто не постраждав.

Також було припинено 28 пожеж в природних екосистемах, спричинених людською необачністю щодо правил пожежної безпеки або умисного випалювання сухої рослинності.

Загалом протягом доби з 27 по 28 лютого 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 45 оперативних виїздів, з яких:

  • 34 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинені ворожими обстрілами;
  • 3 – проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;
  • 5 – на допомогу населенню;
  • 3 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 24 одиниць вибухонебезпечних предметів.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 28 лютого 2024 року.

Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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