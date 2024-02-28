Сили оборони відбили 13 атак ворога на Харківщині

На Куп'янському напрямку наші військові успішно відбили спроби ворога просунутись.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна:
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Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Бологівка, Іванівка, Берестове Харківської області. Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 27 лютого 2024 року.
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Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Без опадів.
День штурманської служби авіації ВПС України відзначається щорічно 28 лютого, починаючи з 2008 року.
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