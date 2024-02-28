28.02.2024 08:07 Рита Парфенова

Сили оборони відбили 13 атак ворога на Харківщині

На Куп'янському напрямку наші військові успішно відбили спроби ворога просунутись.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна:

на Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

на Куп’янському напрямку сили оборони відбили 13 атак противника в районах населених пунктів Синьківка та Табаївка Харківської області.

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Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Бологівка, Іванівка, Берестове Харківської області. Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 27 лютого 2024 року.