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27.02.2024  19:15   Дмитро Колонєй

Ворог 11 разів намагався прорвати оборону ЗСУ на Харківщині

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 27 лютого 2024 року розповіли у Генштабі ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині наступна бойова ситуація:
 
  • На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Бологівка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Козача Лопань, Огірцеве, Гатище, Плетенівка Харківської області.
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  • На Куп’янському напрямку сили оборони відбили 11 атак противника в районах населених пунктів Синьківка та Табаївка, де ворог безуспішно намагався вибити наші війська із займаних позицій. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Синьківка, Степова Новоселівка, Піщане Харківської області.

 

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 27 лютого 2024 року. 

Тэги:  агрессия россии, обстановка. харків
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