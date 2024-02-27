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27.02.2024  20:05   Дмитро Колонєй

На Харківщині спіймали наркоділера із лопатою

Брудна річ згубила гастролера на Харківщині.


На Харківщині спіймали наркоділера із лопатою
Як повідомляє РЕДПОСТ, закладник з Шостки Сумської області, приїхав з наркотичним вантажем  24 лютого 2024 року до с. Подвірки Солоницівської територіальної громади. Тут він зробив «схованку», закопав майже 600 г психотропу, сфотографував місце для подальшої передачі «роботодавцям» та поїхав в напрямку Харкова. Алеь дещо не врахував. Коли його зупинили правоохоронці на блокпосту, їх дуже зацікавила брудна лопата, яку вони знайшли у автівці.  
 
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Зрозумілої відповіді, навіщо вона йому, чоловік надати не зміг, розгубився, згодом зізнався у злочині та був затриманий. Наразі його відправили під вартою без права внесення застави. Чоловіку загрожує тюремний строк від дев'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про чоловіка, який вбив людину, ізрізавши її більш ніж 50 ударами ножа.  
Тэги:  наркотики, закладник, харків
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