28.02.2024 07:30 Рита Парфенова

28 лютого яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

День штурманської служби авіації ВПС України відзначається щорічно 28 лютого, починаючи з 2008 року.





Згідно з наказом міністра оборони, він має відзначатися щорічно 28 лютого. Мета внесення до календаря нової дати, як зазначається в офіційних документах, – підтримати престиж штурманської служби авіації Збройних Сил України. Також ця акція спрямована на «стимулювання військовослужбовців до сумлінного виконання службових обов'язків, розвиток авіаційних традицій та покращення військово-патріотичного виховання».



Відомо, що першими штурманами, на початку минулого століття, стали офіцери артилерії – причому на цю роль обирали виключно тих, хто не тільки вмів коригувати ведення вогню на практиці, але й мав математичні знання. Під час Першої світової війни бомбардири перекваліфікувалися на навігатори і почали постачати льотчикам польотні карти.



Бурхливий розвиток штурманської служби авіації припав на 20–30-ті роки минулого століття. У той період було здійснено переліт з Москви до Нью-Йорка, а також політ найскладнішою трасою «Москва – Анкара – Тбілісі – Тегеран – Термез – Кабул – Ташкент». Впоратися з цими маршрутами льотчикам допомогли штурмани, які розрахували параметри польотів із граничною точністю.



Штурмани користуються повагою і в наш час не в останню чергу завдяки складності роботи. До обов'язків фахівців цієї професії входить збір безлічі даних, які штурман повинен проаналізувати, зіставити та видати пілоту у вигляді трьох цифр: курсу, висоти та швидкості політ, – завдання непросте і вкрай відповідальне.



* * *



Щорічно 28 лютого відзначається свято, присвячене сну у незвичайній обстановці. Це свято називається Днем громадського сну або Днем сну у громадських місцях.



Вважається, що це свято, пов'язане з явищем, коли людина засинає на робочому місці (за столом, на нараді тощо) є спробою провести аналогію з японською традицією «інемурі». Буквально це японське слово означає бути і спати. Традиційна японська культура має багато тонкощів, однак суть інемурі зводиться в загальних рисах до того, що дрімуча або спляча поза домом людина - ознака того, що він втомлюється через великий обсяг виконуваної ним роботи. Це своєрідний показник працьовитості.



Саме тому в Японії поширена практика сну в громадських місцях, а не тільки на робочому місці, де вона схильна до принципів субординації і пов'язана з соціальним статусом. Багато в чому японська традиція пов'язана з тим, що люди дійсно не досипають вдома, не встигаючи відновити сили.



День суспільного сну насамперед спрямований на те, щоб привернути увагу суспільства до значення сну в житті людини. Він звертає увагу на те, що поширення тенденції до сну поза домом є яскравим індикатором рівня психоемоційних та фізичних навантажень на суспільство чи окремі соціальні групи.

* * *

28 лютого відзначають День кравця. Це свято обрано на честь народження британця сира Вільяма Еліаса Хоу, якого вважають одним із винахідників швейної машини. Саме вона революціонізувала швейну справу. Цього дня вшановують всіх творців одягу та тих, хто ремонтує вже готові вироби. * * * Також цей день відомий як Всесвітній день без Facebook. Ініціатива народилася від користувачів соціальної мережі, які пропонують на цей день відволіктися від інформаційної стрічки та лайків, щоб подолати залежність від соцмереж. Дослідження показують, що часте використання соцмереж може призводити навіть до депресії.

Прикмети дня

За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять святого преподобного отця і сповідника Василія, сопостника святого Прокопія.

У народі свято назтвається Василь Крапельник. Назва "Крапельник" пішла від весняної крапелі, коли всюди чути звуки падаючих крапель від снігу, що розтанув на дахах. Раніше вважали, що саме цей день ознаменується приходом справжньої весни.



У народі говорили, якщо з'явилася крапель, це означає, що зима плаче. В цей час починали запасатися сосновими пуп'янками, щоб потім застосувати їх у лікувальних цілях у вигляді настоянок. Також ц цей день пекли калачі та пригощали близьких. Доброю прикметою було з'їсти калач натщесерце – на щастя.

За Юліанським календарем, 28 лютого православна церква вшановує пам’ять апостола від сімдесяти Онисима, якого вважають покровителем овець. Через це у народі день назвали Онисим Овчарник.



З давніх часів цього дня вівчарі зверталися до зірок, щоби вівці давали великий і здоровий приплід. Також спеціальні ритуали проводили селяни в коморах, щоб насіння дало великий урожай. Для цього вигадали безліч приказок, наприклад: "Як у лютому відгукнеться, так восени відгукнеться".



Жінки, у свою чергу, обирали найкращий клубок пряжі та виносили вранці на вулицю 27 лютого, щоб вся пряжа стала як сніг біла, чиста та міцна. Цей звичай називали "зірнити пряжу".

Що не можна робити 28 лютого

Не рекомендується цього дня будувати плани на майбутнє, оскільки є велика ймовірність, що вони не здійсняться.

Заборонено цього дня вдаватися до лінощів.

Сьогодні не можна бути негостинним.

Заборонено пити ту воду, в якій плануєте купатися – за повір'ями, можна підхопити хворобу.

Також варто відмовитися від стрижки, інакше волосся буде рости рідким.

Не варто цього дня позичати гроші – будете повертати довше, ніж планували.

Також цього дня

1066 року відкрилося Вестмінстерське абатство.



1533 – народився Мішель Монтень, знаменитий французький письменник і філософ епохи Відродження.



1683 – народився Рене Реомюр, французький дослідник природи, творець спиртового термометра і м'якого морозива.



1784 - Джон Візлі, англійський засновник Уесліанської віри, підписує свою декларацію.



1835 – фінський фольклорист Еліас Ленрот випускає світ перші 32 руни карело-фінського національного епосу «Калевала». У повному вигляді епос вийде 1849 року.



1854 – у Ріпоні (штат Вісконсін, США) було засновано одну з двох основних політичних партій США – республіканську.



1893 – США патентують абразив.



1913 - Нільс Бор пропонує планетарну модель будови атома.



1932 - море поблизу Шербура (Франція) викидає на берег скелет динозавра.



1935 – американський хімік Уоллес Хьюм Каротерс із центральної лабораторії фірми «Дюпон де Немур» винайшов нейлон.



1940 – вперше у світі з'являється по телебаченню баскетбольна гра (матч команд американських коледжів).



1940 - в Англії спускається на воду суперлайнер "Королева Єлизавета".



1942 – народився Брайан Джонс, рок-музикант, ритм-гітарист гурту The Rolling Stones.



1943 – американський модельєр Джон Фредерікс вперше представляє військовий одяг із люмінесценцією.



1956 – у США було запатентовано мережевий кабель для комп'ютера. Тепер комп'ютери могли бути пов'язані між собою у мережу та могли обмінюватися інформацією з досить великою швидкістю. Наявність такого зв'язку уможливила появу всесвітньої інформаційної мережі Інтернет.



1983 – останній епізод серіалу «MASH» збирає найбільшу за всю історію телебачення аудиторію – 121,6 млн. осіб.



1984 – народилася Кароліна Куркова, чеська топ-модель.



1984 - Майкл Джексон виграв майже всі нагороди "Греммі" - вісім, ніж встановив своєрідний, досі неперевершений рекорд.



1986 – у центрі Стокгольма двома пострілами вбито прем'єр-міністра Швеції Улофа Пальме, авторитетного у всьому світі політичного діяча, голову міжнародної неурядової організації «Незалежна комісія з питань роззброєнь». Вбивця з місця злочину втік, його не знайшли.



1988 – у Сумгаїті (Азербайджан) здійснено погром вірменського населення, внаслідок якого за неофіційними даними загинуло кілька десятків людей.



2013 – зречення престолу Папи Римського Бенедикта XVI.



2015 – Макарія (Малетіча) обрано місцеблюстителем предстоятельської кафедри УАПЦ, а 4 червня на Помісному соборі УАПЦ обрано митрополитом Київським.

2022 – Україна офіційно подала заявку на вступ до Європейського Союзу.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Арсеній, Василь, Іван, Кіра, Марина, Микола, Нестор, Симон.

за Юліанським календарем: Анісім, Арсен, Євфросинія, Іван, Макар, Михайло, Микола, Олексій, Опанас, Павло, Пафнутій, Петро, Роман, Семен, Софія, Федір.