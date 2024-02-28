28.02.2024 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 28 лютого для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Овен (21 березня – 20 квітня)

Яке рішення не потрібно було б прийняти Овну, це навряд чи вийде: йому буде неймовірно важко зробити остаточний вибір. Причому чим швидших і рішучих дій вимагатиме від нього обстановка, тим більше Овен уповільнюватиме свій темп, аж до повної зупинки. Втім, якщо оточуючі не поспішають його і створюватимуть навколо суєту, Овен діятиме продумано і чітко. Але дуже повільно. І не треба за це його засуджувати.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Тельцю слід бути обережніше з грошима – не важливо, чи його власний це гаманець чи ні. День схиляє його до спонтанних покупок, великих витрат, ризикованих вкладень та грошових авантюр. Завдяки такому марнотратному настрою, Тельцеві набагато легше втратити, ніж придбати. А це означає, що йому слід у цей день триматися подалі від грошей і всього, що пов'язано з ними.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

За що б Близнюки не взялися, вони схоплюватимуть усе на льоту! Їхній мозок обіцяє працювати чітко, як комп'ютер, завдяки чому Близнюки здатні не тільки оцінити чужі ідеї, але й зробити пару-трійку власних. У будь-яких справах, у яких Близнюки візьмуть участь, вони прорахують усі кроки на кілька кроків уперед. Це допоможе їм діяти рішуче, але без помилок і знайти вигоду для себе навіть там, де ніхто з оточуючих цього не очікував!

Рак (22 червня – 23 липня)

На Раків чекає насичений емоціями день – причому, в основному, приємними емоціями. Ситуація може порадувати його якимись подіями чи очікуванням їх. Можливо, начальство пообіцяє Раку просування в кар'єрі, його чимось порадують близькі або на нього чекають якісь інші привабливі бонуси. Окрилений надіями та перспективами, він може весь день перебувати у стані приємного збудження. Однак, незважаючи на всі плюси, емоції відволікатимуть Рака від запланованих справ.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Зірки радять Леву частіше дослухатися голосу своєї інтуїції: вона не підведе! День надає йому хороший шанс отримати вигоду або зробити крок вгору кар'єрними сходами. Але скористатися цим шансом Лев зможе тільки якщо прийматиме рішення серцем, а не головою. Справа в тому, що для логічних висновків у Лева може не виявитися потрібної інформації, а ось його підсвідомість буде на висоті, даючи йому напрочуд слушні та прибуткові поради.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Найкращим, що Діва може зробити, це відкрити у своєму житті нову сторінку. Зірки радять їй пошукати нові шляхи для вирішення звичних проблем, а заразом і внести у свої будні свіжий струмінь. Можливо, для цього Діві потрібно по-новому розставити меблі в будинку, розробити свіжу стратегію у справах або оновити гардероб. Зробивши це, Діва може розраховувати на перспективний результат.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терези може чекати несподівана звістка, яка внесе корективи до їхніх планів. Можливо, ця новина має відношення до особистого життя Терезів, а може, вона пов'язана з якимись подіями у їхніх справах. Так чи інакше, Терезам доведеться переглянути свій початковий графік. Не виключено, що чимало часу у них піде на обговорення чи обмірковування новин, тому Терезам нелегко буде виконати все, що вони спочатку планували.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Для Скорпіона день рішучих дій! Щоб виграти бій, у нього спочатку треба вступити, і це слушний час для того, щоб почати битву, якщо вона вже назріла. Зірки наділяють Скорпіона цілеспрямованістю, відвагою, умінням давати відсіч і жорстко стояти на своєму. Завдяки бійцівським якостям, Скорпіон не тільки здатний піти врозріз думці оточуючих, а й відстояти свою точку зору і в результаті – здобути перемогу.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрілець може відчувати сумніви та коливання з будь-якого питання. Навіть у дрібницях Стрільцеві буде важко дійти рішення, так що він просто віддасть перевагу відкласти питання на потім або ж перекласти на чиїсь плечі. Зате у невпевненості є й інша сторона: Стрілець не діятиме необдумано. Завдяки цьому можливість помилок у справах у обережного Стрільця близька до абсолютного нуля.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Ситуація може вимагати від Козерога взятися за ті справи, які він давно відкладав у довгий ящик. Можливо, він просто не знав, як до них підступитись! Якщо ж він не почне, то, не виключено, не зможе впоратися вже ніколи. Так що не варто шукати виправдання бездіяльності і лінощів - ніщо так не заважає просуванню вперед, як завали, що накопичилися. Розправившись з ними, Козеріг позбавиться гир на своїх ногах!

Водолій (21 січня – 19 лютого)

За що б Водолій не взявся, його таланти важко не помітити і не оцінити! Він здатний добре впоратися з будь-якою справою і показати себе навколишнім з найвигіднішого боку. Особливо сильне враження йому вдасться справити на тих, з ким Водолій до цього знайомий не був. Тому якщо на нього чекають зустрічі з новими людьми чи ділові переговори – кращого дня для цього йому не знайти!

Риби (20 лютого – 20 березня)

Риби можуть відчувати труднощі у спілкуванні з людьми – друзями, близькими, колегами з роботі. Якщо ситуація вимагатиме викласти перед ними свою ідею або план, Риби здатні відчути невпевненість і незручність. Проте об'єктивних причин для побоювань вони не мають: оточуючі налаштовані до Рибам прихильно, і якщо вони захочуть, то цілком здатні донести до них свої думки.