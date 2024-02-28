28.02.2024 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 28 лютого

Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

28 лютого очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер південно-східний, 7–12 м/с.

Температура повітря: вночі 4–6° морозу, вдень 5–7° тепла.

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Народні прикмети

У давнину говорили, що 28 лютого зима з весною починають боротьбу: “Кому йти вперед, а кому назад повертатися”.

Ще говорили: “Як у лютому гукнеш, так восени і відгукнеться” – за погодою цього дня могли передвіщати погоду наступної осені.

Якщо багато води на дорогах і сніг практично розтанув, то сінокіс буде хорошим.