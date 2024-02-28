Прогноз погоди у Харкові на 28 лютого

Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
28 лютого очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер південно-східний, 7–12 м/с.
Температура повітря: вночі 4–6° морозу, вдень 5–7° тепла.
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Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Без опадів.
День штурманської служби авіації ВПС України відзначається щорічно 28 лютого, починаючи з 2008 року.
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