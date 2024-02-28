    
Главная Новини Харкова Дороги та транспорт Зранку чотири маршрути транспорту змінять рух у Харкові
28.02.2024  08:18   Рита Парфенова

Зранку чотири маршрути транспорту змінять рух у Харкові

28 лютого тимчасово зміняться маршрути руху трьох трамваїв та тролейбуса.


Фото: gortransport.kharkov.ua

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міськраду.

Тимчасово змінять маршрути:

  • тролейбус №55 – з 8:30 до 15:00 28 лютого буде припинений рух тролейбусів на вул. Рудика, на ділянці від Харківського шосе до вул. Лісопарківської. Цього часу тролейбус №55 курсуватиме так;
  • трамваї №8 та №27 – з 9:30 до 15:30 28 лютого буде припинений рух трамваїв на пл. Захисників України та вул. Молочній, на ділянці від пр. Героїв Харкова до вул. Георгія Тарасенка. Цього часу трамваї курсуватимуть так;
  • трамвай №20 – з 10:00 до 15:00 28 та 29 лютого буде припинений рух трамваїв на пр. Перемоги та вул. Клочківській, на ділянці від розворотного кола «Пр. Перемоги» до розворотного кола «Вул. Новгородська». Цього часу трамвай №20 курсуватимуть так.
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

 

Тэги:  транспорт, рух, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
25.02 Дороги та транспорт В Україні відновлять авіаперевезення 21.02 Дороги та транспорт Стало відомо, чому припинили передання відомостей щодо пересування транспорту у Харкові 25.01 Дороги та транспорт У Харкові припинили трансляцію відомостей щодо пересування міського транспорту
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 