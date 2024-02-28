28.02.2024 08:18 Рита Парфенова

Зранку чотири маршрути транспорту змінять рух у Харкові

28 лютого тимчасово зміняться маршрути руху трьох трамваїв та тролейбуса.



Фото: gortransport.kharkov.ua

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міськраду.

Тимчасово змінять маршрути:

тролейбус №55 – з 8:30 до 15:00 28 лютого буде припинений рух тролейбусів на вул. Рудика, на ділянці від Харківського шосе до вул. Лісопарківської. Цього часу тролейбус №55 курсуватиме так;

трамваї №8 та №27 – з 9:30 до 15:30 28 лютого буде припинений рух трамваїв на пл. Захисників України та вул. Молочній, на ділянці від пр. Героїв Харкова до вул. Георгія Тарасенка. Цього часу трамваї курсуватимуть так;

трамвай №20 – з 10:00 до 15:00 28 та 29 лютого буде припинений рух трамваїв на пр. Перемоги та вул. Клочківській, на ділянці від розворотного кола «Пр. Перемоги» до розворотного кола «Вул. Новгородська». Цього часу трамвай №20 курсуватимуть так.

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