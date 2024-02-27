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27.02.2024  14:55   Віталій Хінєвіч

У Харкові тролейбус №55 тимчасово змінить маршрут

Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з проведенням робіт з видалення та санітарної обрізки дерев, передає РЕДПОСТ .


У Харкові тролейбус №55 тимчасово змінить маршрут
Рух тролейбусів на вул. Рудика, на ділянці від Харківського шосе до вул. Лісопарківської, буде припинений з 8:30 до 15:00 28 лютого.
 
У цей час тролейбус №55 курсуватиме так: пр. Жуковського (селище Жуковського) – пр. Жуковського – вул. Академіка Проскури – вул. Вадима Манька – вул. Лісопарківська – розворотне коло «Вул. Рудика» – вул. Лісопарківська – вул. Вадима Манька – вул. Академіка Проскури – Харківське шосе – вул. Сумська – пл. Конституції;
 
у зворотному напрямку: пл. Конституції – вул. Університетська – пров. Мечнікова – вул. Сумська – Харківське шосе – вул. Академіка Проскури – пр. Жуковського – пр. Жуковського (селище Жуковського).
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові на вулиці Рудика заборонений рух транспорту.
 
Тэги:  харків, тролейбус
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