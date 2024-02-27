27.02.2024 13:25 Віталій Хінєвіч

У Харкові на вулиці Рудика заборонений рух транспорту

Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з необхідністю проведення робіт з кронування дерев, передає РЕДПОСТ .



У Харкові на вулиці Рудика заборонений рух транспорту



Рух транспорту на вул. Рудика, на ділянці від Харківського шосе до вул. Михайла Гуревича, буде заборонений з 8:30 до 15:00 28 лютого.

Об’їхати закриту ділянку можна буде вулицями Академіка Проскури, Вадима Манька, Лісопарківською, Харківським шосе.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що з початку року комунальники 100 будинках Харкова оновили комунікації.