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27.02.2024  13:25   Віталій Хінєвіч

У Харкові на вулиці Рудика заборонений рух транспорту

Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з необхідністю проведення робіт з кронування дерев, передає РЕДПОСТ .


У Харкові на вулиці Рудика заборонений рух транспорту
Рух транспорту на вул. Рудика, на ділянці від Харківського шосе до вул. Михайла Гуревича, буде заборонений з 8:30 до 15:00 28 лютого.
 
Об’їхати закриту ділянку можна буде вулицями Академіка Проскури, Вадима Манька, Лісопарківською, Харківським шосе.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що з початку року комунальники 100 будинках Харкова оновили комунікації.
 
Тэги:  харків, дороги
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