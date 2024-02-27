27.02.2024 13:50 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов розповів, що допомагає Харкову пройти опалювальний сезон

Харківський міський голова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону «Єдині новини» зазначив, що місто дуже ретельно готувалося до проходження опалювального сезону, передає РЕДПОСТ .



Ігор Терехов розповів, що допомагає Харкову пройти опалювальний сезон



Мер міста зазначив, що опалювальний сезон у Харкові триває і проходити його за умов війни допомогла ретельна підготовка.

«Ми дуже потужно готувалися до опалювального сезону. За це я дуже вдячний усім комунальним підприємствам, Харківським тепловим мережам. Ми дуже серйозно готувалися до опалювального сезону і готуватимемося до наступного», - сказав очільник міста.

Також, за його словами, в рамках підготовки до опалювального сезону було перекладено 220 кілометрів магістралей, побудовано 40 автономних котелень та оснащено роботу таких об'єктів генераторами.

«Ми серйозно готувалися до опалювального сезону. Ми й надалі надаватимемо послуги теплопостачання, водопостачання, електропостачання до будинків харків'ян»,- підкреслив Ігор Терехов.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що з початку року комунальники 100 будинках Харкова оновили комунікації.