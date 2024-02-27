27.02.2024 12:25 Віталій Хінєвіч

З початку року комунальники 100 будинках Харкова оновили комунікації

Цього року ремонтні бригади управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем КП «Харківводоканал» провели поточні ремонти із заміною комунікацій у 100 багатоповерхових будинках міста, передає РЕДПОСТ .

Як повідомив сьогодні, 27 лютого, начальник управління Валерій Харлан, всього цьогоріч намічено зробити капітальні ремонти в 543 будинках із заміною загалом не менше 38 км систем водопостачання, водовідведення та зливової каналізації.

«Роботи проводяться за встановленим графіком і завдяки належному забезпеченню сучасними матеріалами, обладнанням та впровадженням передових методів йдуть повним ходом. У цьому контексті виокремлю застосування актуальної технології з використанням поліпропіленових труб для заміни технічно зношених ділянок трубопроводів.

Таким чином навіть значні обсяги заміни мереж виконуються набагато оперативніше, а термін їхньої експлуатації нараховує багато десятків років. У найближчих планах проведення поточних ремонтів комунікацій водопостачання у будинках на бульварі Івана Каркача, а також на вулицях Вокзальній і Вологодській», – поінформував Валерій Харлан.

Також начальник управління зазначив, що паралельно бригади щодня беруть у роботу в середньому 220 заявок мешканців міста, проводять профілактичні заходи щодо прочищення внутрішньобудинкових систем, інспектують технічний стан комунікацій.

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