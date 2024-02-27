    
Главная Новини Харкова ЖКГ З початку року комунальники 100 будинках Харкова оновили комунікації
27.02.2024  12:25   Віталій Хінєвіч

З початку року комунальники 100 будинках Харкова оновили комунікації

Цього року ремонтні бригади управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем КП «Харківводоканал» провели поточні ремонти із заміною комунікацій у 100 багатоповерхових будинках міста, передає РЕДПОСТ .

 
Як повідомив сьогодні, 27 лютого, начальник управління Валерій Харлан, всього цьогоріч намічено зробити капітальні ремонти в 543 будинках із заміною загалом не менше 38 км систем водопостачання, водовідведення та зливової каналізації.
 
«Роботи проводяться за встановленим графіком і завдяки належному забезпеченню сучасними матеріалами, обладнанням та впровадженням передових методів йдуть повним ходом. У цьому контексті виокремлю застосування актуальної технології з використанням поліпропіленових труб для заміни технічно зношених ділянок трубопроводів.
 
Таким чином навіть значні обсяги заміни мереж виконуються набагато оперативніше, а термін їхньої експлуатації нараховує багато десятків років. У найближчих планах проведення поточних ремонтів комунікацій водопостачання у будинках на бульварі Івана Каркача, а також на вулицях Вокзальній і Вологодській», – поінформував Валерій Харлан.
 
Також начальник управління зазначив, що паралельно бригади щодня беруть у роботу в середньому 220 заявок мешканців міста, проводять профілактичні заходи щодо прочищення внутрішньобудинкових систем, інспектують технічний стан комунікацій.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області енергетики продовжують відновлювати світло.
 
Тэги:  жкг, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
27.02 ЖКГ Ігор Терехов розповів, що допомагає Харкову пройти опалювальний сезон 27.02 ЖКГ У Харківській області енергетики продовжують відновлювати світло 23.02 ЖКГ Через ворожі обстріли деякі населені пункти Харківщини без світла
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 