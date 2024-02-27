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27.02.2024  12:09   Рита Парфенова

Повідомлено про підозру мешканцю Харківщини, який допомагав рити окопи окупантам

Дізнавачі повідомили про підозру черговому колаборанту на Харківщині

колаборант

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, під час окупації села Нова Гнилиця Чугуївського району 46-річний місцевий мешканець підтримував дії військових російської федерації у боротьбі проти України.

Він активно виступав за російську агресію, кажучи, що "руські - це наші", поширював непідтверджені чутки про розстріли українських військових, радівши обстрілам позицій ЗСУ та навіть допомагав в ритті окопів для ворожих військ. Він також закликав місцевих мешканців підтримувати російську агресію та отримувати паспорти РФ.

Дізнавачі Чугуївського РУП повідомили чоловіку про підозру у скоєнні кримінального злочину за частиною 1 статті 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального Кодексу України. Закон передбачає позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років.

Справою займається Чугуївська окружна прокуратура за процесуальним керівництвом.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Служба безпеки викрила співучасника ворога, який, працюючи на заводі у Богодухівському районі, надавав допомогу російським військам під час тимчасової окупації Харківщини.

 

Тэги:  колаборант, харків
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