27.02.2024 11:55 Віталій Хінєвіч

У Харкові за тиждень діагностували грип та ГРВІ майже у 1,5 тисячі осіб

На грип та гострі респіраторні вірусні інфекції з 19 по 25 лютого захворіли 1488 осіб, з них 51% - діти, передає РЕДПОСТ .

За інформацією Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб, минулого тижня було зареєстровано 11 випадків захворювання на грип і 30 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Показник захворюваності становить 105,2 на 100 тис. населення, що нижче за показник епідемічного порогу на 74,6% і відповідає низькому рівню інтенсивності епідемічного процесу.

За тиждень госпіталізовано 118 осіб, з них три - до відділення реанімації та інтенсивної терапії з COVID-19. Серед госпіталізованих 31% - діти до 17 років.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині медики врятували жінку від смерті.