У Харкові за тиждень діагностували грип та ГРВІ майже у 1,5 тисячі осіб

На грип та гострі респіраторні вірусні інфекції з 19 по 25 лютого захворіли 1488 осіб, з них 51% - діти, передає РЕДПОСТ .
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Підготуйтеся до того, що ваші плани можуть змінитися кілька разів, особливо важливо бути обережним у спілкуванні з оточуючими, щоб уникнути емоційних конфліктів.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
1932 року у складі УРСР створено Київська, Вінницька, Дніпропетровська, Одеська та Харківська області.
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