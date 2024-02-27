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27.02.2024  11:55   Віталій Хінєвіч

У Харкові за тиждень діагностували грип та ГРВІ майже у 1,5 тисячі осіб

На грип та гострі респіраторні вірусні інфекції з 19 по 25 лютого захворіли 1488 осіб, з них 51% - діти, передає РЕДПОСТ .

 
За інформацією Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб, минулого тижня було зареєстровано 11 випадків захворювання на грип і 30 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. 
 
Показник захворюваності становить 105,2 на 100 тис. населення, що нижче за показник епідемічного порогу на 74,6% і відповідає низькому рівню інтенсивності епідемічного процесу.
 
За тиждень госпіталізовано 118 осіб, з них три - до відділення реанімації та інтенсивної терапії з COVID-19. Серед госпіталізованих 31% - діти до 17 років.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині медики врятували жінку від смерті.
 
Тэги:  харків, медицина
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