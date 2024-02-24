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24.02.2024  11:50   Віталій Хінєвіч

На Харківщині медики врятували жінку від смерті

Бригада медиків оперативно здійснила реанімаційні заходи.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".
 
23 лютого о 12:55 надійшов екстрений виклик до жінки 54-ти років. По прибуттю медиками було констатовано клінічну смерть внаслідок раптової зупинки кровообігу та негайно розпочато реанімаційні заходи, в результаті  яких було відновлено вітальні функції. 
 
Успішну реанімацію провела бригада ЕМД №903 у складі : фельдшера Анахіна Артема, водія Бондаренка Олександра.
 
Хвору шпиталізовано до лікувального закладу.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області дитина народилася в автомобілі швидкої допомоги.
 
Тэги:  медицина, харків
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