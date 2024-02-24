24.02.2024 11:05 Віталій Хінєвіч

Харків'янин разом з другом напав і пограбував військового у Києві (відео)

Зловмисники вдарили потерпілого по голові цеглиною та наносячи удари відібрали мобільний телефон, гаманець та золоту каблучку.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ГУ Нацполіції у Києві.

До Шевченківського управління поліції звернувся військовослужбовець та повідомив про розбійний напад. Двоє чоловіків підбігли до нього заду та сильно вдарили цеглиною по голові, від чого він втратив свідомість. Коли потерпілий прийшов до тями то виявив, що у нього зник мобільний телефон, гаманець та золота каблучка.

Як розповів начальник Шевченківського управління поліції Ігор Падюк, у результаті опрацювання зібраних на місці події доказів оперативники карного розшуку спільно з аналітиками кримінального аналізу відтворили обставини події та встановили осіб, причетних до нападу на потерпілого:

«Нападниками виявилось двоє чоловіків – 44-річний харків’янин його 39-річний товариш, мешканець столиці. Одного із фігурантів ми затримали неподалік місця події, його спільника – на лівому березі міста Києва.

Фігурантів затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі Шевченківського управління поліції, за процесуального керівництва окружної прокуратури повідомили їм про підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України – розбій.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові повідомлено про підозру чоловіку, який укладав договори ремонту, при цьому не мав намірів виконувати будь-які роботи та повертати отримані кошти.