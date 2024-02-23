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23.02.2024  20:09   

Брав гроші та зникав: харків'янин «заробив» на примарних ремонтах 600 тисяч гривень

У Харкові повідомлено про підозру чоловіку, який укладав договори ремонту, при цьому не мав намірів виконувати будь-які роботи та повертати отримані кошти.

Новини Харкова: затримано шахрая-ремонтника

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області.

Зловмисник обіцяв встановити металопластикові вікна, виготовити кухонні меблі, зробити ремонт в квартирі. Харків’янин заздалегідь розробив бланк типового договору постачання товарів, який надавав клієнтам.

З березня 2020 по грудень 2023 року чоловік здійснював свою незаконну діяльність на території Харкова, при цьому не мав відповідного обладнання, складських приміщень для виготовлення та зберігання готових виробів.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники відділу кримінальної поліції та сектору кримінального аналізу Харківського РУП № 2 викрили 39-річного місцевого мешканця. Встановлено, що чоловік ошукав 22 потерпілих. Від цих громадян чоловік отримав понад 600 тисяч гривень.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що мешканець селища Пісочин ошукав 43 людей з різних областей України.

 
Тэги:  шахрай, харків
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