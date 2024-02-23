    
Главная Новини Харкова Дороги та транспорт У неділю трамвай №7 тимчасово змінить маршрут
23.02.2024  19:33   Рита Парфенова

У неділю трамвай №7 тимчасово змінить маршрут

Рух трамваїв на вул. Москалівській та бул. Гончарівському, на ділянці від вул. Гольдбергівської до вул. Полтавський Шлях, буде припинений з 9:30 до 15:30 25 лютого.


Фото: Транспорт Харкова

Зміну руху трамваїв пов'язана з ремонтом колії. Про це повідомляє РЕДПОСТ з посидланням на Департамент інфраструктури.

У цей час трамваї курсуватимуть так

№7: розворотне коло «Новоселівка» – вул. Миколи Бажана – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – пров. Рибасівський – вул. Греківська – вул. Університетська – майдан Сергіївський – вул. Полтавський Шлях – вул. Євгена Котляра – розворотне коло «Південний вокзал».

Раніше РЕДПОСТ писав, що 24 лютого 2024 року з 9:30 до 16:00 на Салтівському шосе і в Салтівському провулку буде припинений рух трамваїв.

 

Тэги:  трамвай, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
21.02 Дороги та транспорт У Харкові – зміни в русі електротранспорту: подробиці 12.02 Дороги та транспорт Ремонт трамвайних рейок у Харкові: як це вплине на рух громадського транспорту 08.01 Дороги та транспорт Трамвай 12 маршруту відновив роботу у Харкові (фото)  
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 