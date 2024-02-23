У неділю трамвай №7 тимчасово змінить маршрут

Рух трамваїв на вул. Москалівській та бул. Гончарівському, на ділянці від вул. Гольдбергівської до вул. Полтавський Шлях, буде припинений з 9:30 до 15:30 25 лютого.
Зміну руху трамваїв пов'язана з ремонтом колії. Про це повідомляє РЕДПОСТ з посидланням на Департамент інфраструктури.
У цей час трамваї курсуватимуть так:
№7: розворотне коло «Новоселівка» – вул. Миколи Бажана – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – пров. Рибасівський – вул. Греківська – вул. Університетська – майдан Сергіївський – вул. Полтавський Шлях – вул. Євгена Котляра – розворотне коло «Південний вокзал».
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