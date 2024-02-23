23.02.2024 19:33 Рита Парфенова

У неділю трамвай №7 тимчасово змінить маршрут

Рух трамваїв на вул. Москалівській та бул. Гончарівському, на ділянці від вул. Гольдбергівської до вул. Полтавський Шлях, буде припинений з 9:30 до 15:30 25 лютого.



Фото: Транспорт Харкова

Зміну руху трамваїв пов'язана з ремонтом колії. Про це повідомляє РЕДПОСТ з посидланням на Департамент інфраструктури.

У цей час трамваї курсуватимуть так:

№7: розворотне коло «Новоселівка» – вул. Миколи Бажана – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – пров. Рибасівський – вул. Греківська – вул. Університетська – майдан Сергіївський – вул. Полтавський Шлях – вул. Євгена Котляра – розворотне коло «Південний вокзал».

Раніше РЕДПОСТ писав, що 24 лютого 2024 року з 9:30 до 16:00 на Салтівському шосе і в Салтівському провулку буде припинений рух трамваїв.