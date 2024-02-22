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22.02.2024  17:46   Дмитро Колонєй

Два харківські трамваї змінять маршрути на Південній Салтівці

Як ходитимуть трамваї у четвер поінформували в харківському Департаменті інфраструктури.


Два харківські трамваї змінять маршрути на Південній Салтівці
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Салтівському шосе і в Салтівському провулку буде припинений рух трамваїв з 9:30 до 16:00 23 і 24 лютого 2024 року, що пов'язано з ремонтом трамвайної колії.
 
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Трамвай №6 курсуватимуть так: 

 
  • розворотне коло «Південний вокзал» - вул. Полтавський Шлях - майдан Сергіївський - майдан Павлівський - майдан Конституції - пр. Героїв Харкова - вул. Кошкіна - вул. Георгія Тарасенка - парк Машинобудівників.

Трамвай №8 ходитиме таким чином: 

 
  • розворотне коло «Вул. Одеська» - пр. Байрона - вул. Морозова - вул. Георгія Тарасенка - вул. Молочна - майдан Захисників України - пр. Героїв Харкова - вул. Академіка Павлова - в’їзд Семиградський - вул. Віринська - вул. Мойсеївська - вул. Шевченка - розворотне коло «Журавлівський гідропарк».

 

Тэги:  трамваї, маршрут, харків
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