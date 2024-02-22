22.02.2024 18:00 Віталій Хінєвіч
Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці
Станом на 22 лютого 2024 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1019 вакансій.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на ХОВА.
Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:
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Майстер буровий – 35 000 грн
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Водій автотранспортних засобів – 30 000 грн
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Оператор верстатів з програмним керуванням – 29 990 грн
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Інженер-програміст – 28 595 грн
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Оператор машинного доїння – 25 000 грн
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Лікар-терапевт – 23 000 грн
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Кондитер – 22 000 грн
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Тракторист – 17 000 грн
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Лаборант хімічного аналізу – 16 000 грн
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Пекар – 15 000 грн
З переліком актуальних вакансій по місту Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.
Із питань зайнятості та безробіття гнобхідно звертатися у телеграм
або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00 за телефонами: 063 847 83 67, 096 055 48 69, 067 728 97 45, 097 970 40 68.
Інформацію про режим роботи центрів зайнятості можливо знайти на сайті.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що від початку року на Харківщині послугами служби зайнятості скористалося
понад 10 тисяч людей.
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