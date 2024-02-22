22.02.2024 18:31 Дмитро Колонєй

Таких руйнацій, як у Харкові, немає в жодному українському місті - Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов звернувся до учасників Форуму взаємодії та розвитку нашого міста.



Таких руйнацій, як у Харкові, немає в жодному українському місті - Ігор Терехов



Як повідомляє РЕДПОСТ, Форум взаємодії та розвитку Харкова відбувся сьогодні, 22 лютого, за участі керівництва Харківської міської ради, іноземних партнерів, представників громадського сектору.

Так, у заході взяли участь представники міжнародних фондів ЮНІСЕФ, «Western NIS Enterprise Fund», «UCBI», «International Rescue Committee», громадських організацій «Право на захист», «Green Country», «Проліска», «Незламний Харків» та ін.

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Під час форуму департаменти житлово-комунального господарства, освіти, надзвичайних ситуацій розповіли про результати відбудови міста та плани подальшого розвитку різних сфер суспільного життя.

Харківський міський голова Ігор Терехов подякував усім партнерам, які, попри війну, не припинили фінансування жодного з проєктів. Він наголосив, що таких руйнацій, як у Харкові, немає в жодному українському місті.

«Збитки, яких завдав нам ворог, оцінюються приблизно в 10 мільярдів доларів. Жодне місто не зможе самостійно винайти такі кошти. І тут ми розраховуємо на нашу спільну роботу, на допомогу наших іноземних партнерів, фінансових інституцій, міжнародних фондів. У нас вже є серйозний досвід у співпраці з вами - проєкт метрошколи. Зараз ми працюємо над будівництвом справжньої підземної школи і плануємо масштабувати цей проєкт на кожен район міста. І на цьому міська влада зупинятися не буде», - розповів мер.

Він також підкреслив, що міжнародні партнери активно долучаються до розвитку інфраструктури Харкова, закупівлі рухомого складу метрополітену. Так, під час війни були виділені кошти на придбання електробусів, аналогів яким ще немає в Україні. Також Ігор Терехов наголосив, що спільно з фондом Нормана Фостера за фінансової підтримки уряду Німеччини триває розробка Генерального плану розвитку Харкова. За словами очільника міста, чітка покрокова стратегія допоможе швидше відбудувати Харків після війни.

«Але зараз головна мета всіх гілок влади - закрити небо над Харковом, дати людям жити в безпечних умовах. Потрібно сконцентрувати всі зусилля для досягнення цієї мети», - зазначив Ігор Терехов.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що СБУ затримала 24-річну жительку Харкова, що передавала росіянам координати будівель, які, за її ствердженням, використовували українські війська. За її інформацією, ворог 23 січня здійснив ракетні удари по Київському та Холодногірському районах. Це призвело до пошкодження приватних будинків, навчального закладу та поштового підприємства, а дев'ять осіб отримали серйозні поранення.