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22.02.2024  17:31   

Харківські пауерліфтери стали переможцями та призерами чемпіонату України

Триумфально виступили на змаганнях у Коломиї харківські спортсмени.


Харківські пауерліфтери стали переможцями та призерами чемпіонату України
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, спортсмени Харківщини успішно виступили  на чемпіонаті України з пауерліфтингу серед дорослих, юніорів та юніорок, юнаків та дівчат у Коломиї Івано-Франківської області. За результатами перших днів змагань спортсмени Харківської області здобули 3 золоті, 1 срібну та 3 бронзові нагороди.
 
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За підсумками змагань чоловіча збірна Харківської області посіла друге командне місце.
 
  • Чемпіонами України стали Сергій Чернишов (вагова категорія до 66 кг) та Сергій Білий (вагова категорія до 105 кг).
  • Срібну нагороду здобув Артем Житинський (вагова категорія понад 120 кг).
  • Треті місця посіли: Олександр Шулепа (вагова категорія до 83 кг), Сергій Бабенко (вагова категорія до 93кг) та Михайло Чумак (вагова категорія до 105 кг).
  • В змаганнях серед жінок чемпіонкою України стала Тетяна Біла, а жіноча збірна області посіла трете командне місце.
 
Зараз на чемпіонаті боротьбу за медалі ведуть юніори та юнаки.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що Віталій Альохін з Харкова здобув дві золоті медалі чемпіонату України з легкої атлетики у приміщенні серед юніорів.
 

 

Тэги:  спорт, перемога, харків, пауерліфтінг
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