22.02.2024 17:31
Харківські пауерліфтери стали переможцями та призерами чемпіонату України
Триумфально виступили на змаганнях у Коломиї харківські спортсмени.
Харківські пауерліфтери стали переможцями та призерами чемпіонату України
Як повідомляє РЕДПОСТ
, спортсмени Харківщини успішно виступили
на чемпіонаті України з пауерліфтингу серед дорослих, юніорів та юніорок, юнаків та дівчат у Коломиї Івано-Франківської області. За результатами перших днів змагань спортсмени Харківської області здобули 3 золоті, 1 срібну та 3 бронзові нагороди.
За підсумками змагань чоловіча збірна Харківської області посіла друге командне місце.
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Чемпіонами України стали Сергій Чернишов (вагова категорія до 66 кг) та Сергій Білий (вагова категорія до 105 кг).
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Срібну нагороду здобув Артем Житинський (вагова категорія понад 120 кг).
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Треті місця посіли: Олександр Шулепа (вагова категорія до 83 кг), Сергій Бабенко (вагова категорія до 93кг) та Михайло Чумак (вагова категорія до 105 кг).
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В змаганнях серед жінок чемпіонкою України стала Тетяна Біла, а жіноча збірна області посіла трете командне місце.
Зараз на чемпіонаті боротьбу за медалі ведуть юніори та юнаки.
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