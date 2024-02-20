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20.02.2024  16:09   Дмитро Колонєй

Двократним чемпіоном України став легкоатлет з Харкова

Мешканець Харкова триумфально відзначився у змаганнях з бігу.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, житель Харкова Віталій Альохін здобув дві золоті медалі чемпіонату України з легкої атлетики у приміщенні серед юніорів. Він пройшов 17 та 18 лютого 2024 року у Києві.
 
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  • Віталій відзначився в бігу на 3000 м – фінішував з результатом 8 хв. 45.77 сек., та майже на 10 секунд випередив найближчого переслідувача киянина Артема Рибку.
  • Атлет посів перше місце в бігу на 2000 м з перешкодами з результатом 5:55.94, випередивши срібного призера Костянтина Оніщенко на 5.58 секунди.
 
Загалом в змаганнях взяли участь понад 400 атлетів до 20 років з 23 регіонів країни.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що Харківська важкоатлетка стала чемпіонкою та віце-чемпіонкою Європи.
 
Тэги:  спорт, перемога, харків, легкаа атлетика
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