20.02.2024 16:25 Віталій Хінєвіч

На Сумщині чоловік вкрав ікони та продав їх у Харкові

Зловмисник отримав чималу суму грошових коштів, адже заявлена матеріальна цінність ікон складає близько 3000 доларів США.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Сумської області.

За даними слідства, 39-річний чоловік, маючи корисливий умисел, проник до одного із домоволодінь у місті Тростянець. Знаючись на старовинних речах, зловмисник поцупив саме те, що становить цінність: ікону «Святого Миколая Чудотворця в житії» та «Храмову ікону Казанської Богородиці».

Довго не роздумуючи, підозрюваний направився до міста Харків, де збув крадене до магазину антикваріату, за що отримав чималу суму грошових коштів, адже заявлена матеріальна цінність ікон складає близько 3000 доларів США.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів та першочергових слідчих дій, правоохоронці виявили оголошення з продажу схожих ікон на одному із сайтів, що в подальшому дало змогу вийти на слід зловмисника.

Викрадені ікони поліцейські вилучили та повернули потерпілій.

Наразі слідчі поліції за процесуального керівництва прокуратури вже повідомили крадію про підозру у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена повторно, поєднана із проникненням до житла, в умовах воєнного стану). Відносно чоловіка обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідство триває.

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