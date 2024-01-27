Помічниця по господарству обікрала будинок у Харківській області

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, у Богодухівському районі поліцейські отримали повідомлення від 30-річного чоловіка, який повідомив про зникнення речей з його дому.

Групи реагування патрульної поліції спільно з оперативниками територіального підрозділу встановили, що до крадіжки причетна 46-річна односельчанка. Жінка, яка допомагала чоловікові в господарстві, вкрала павербанк та шліфувальну машинку. Використовуючи павербанк, вона підходила до малознайомої жінки та запропонувала їй його придбати, в результаті чого вони угодились.

За цим фактом порушено кримінальні провадження за статтями 185 (крадіжка) та 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. За передбаченими санкціями статей, жінці загрожує покарання у вигляді ув'язнення строком до 8 років.

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