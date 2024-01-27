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27.01.2024  15:19   Рита Парфенова

Помічниця по господарству обікрала будинок у Харківській області

На Харківщині поліцейські виявили жінку, яка ошукала свого односельця, прихопив з собою його повербанк та шліфувальну машинку.

поліція
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, у Богодухівському районі поліцейські отримали повідомлення від 30-річного чоловіка, який повідомив про зникнення речей з його дому.
 
Групи реагування патрульної поліції спільно з оперативниками територіального підрозділу встановили, що до крадіжки причетна 46-річна односельчанка. Жінка, яка допомагала чоловікові в господарстві, вкрала павербанк та шліфувальну машинку. Використовуючи павербанк, вона підходила до малознайомої жінки та запропонувала їй його придбати, в результаті чого вони угодились.
 
За цим фактом порушено кримінальні провадження за статтями 185 (крадіжка) та 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. За передбаченими санкціями статей, жінці загрожує покарання у вигляді ув'язнення строком до 8 років.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що поліція повідомила про затримання зловмисниці, яка ошукала 81-річну жінку на суму 18 тисяч гривень.
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