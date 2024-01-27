Помічниця по господарству обікрала будинок у Харківській області

На Харківщині поліцейські виявили жінку, яка ошукала свого односельця, прихопив з собою його повербанк та шліфувальну машинку.
Комментариев: 0
Щоб день пройшов конструктивно і приніс вам багато можливостей, зірки радять сфокусуватися на досягненні своїх цілей, а не на протистоянні вам оточуючих і визначенні того, хто головніший.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
27 січня світ вшановує пам'ять євреїв, які стали жертвами Голокосту. Цю дату визначила Генеральна Асамблея ООН у 2005 році.
влажность:
давление:
ветер: