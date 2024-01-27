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27.01.2024  15:51   Рита Парфенова

Надзвичайники врятували життя песику під час пожежі на Харківщині

На Куп'янщині пожежники ДСНС винесли з палаючого будинку і повернули до життя собаку на ім’я Лада.

Пожежники врятували собаку Ладу, яку знайшли при гасінні вогню в Куп'янську-Вузловому

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України в Харківській області, 27 січня в селищі Куп’янськ Вузловий сталася пожежа в одній з квартир, на що оперативно виїхали бійці 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Під час розвідки вогнеборці виявили горіння в житловій кімнаті, де перебував песик. Завдяки оперативній дії рятувальників пожежу швидко ліквідовано, а найголовніше – вдалося врятувати чотирилапого друга.

Бійці, витягнувши собаку на свіже повітря, застосували апарат на стисненому повітрі, щоб швидко відновити її стан. Власниця собачки на ім’я Лада висловила щиру вдячність рятівникам за їхню ефективну реакцію та врятоване життя її улюбленця.

Відео, як рятували життя песику, дивиться тут.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 26 по 27 січня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 17 оперативних виїздів.
Тэги:  пожежа, дснс, харків
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