Надзвичайники врятували життя песику під час пожежі на Харківщині

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України в Харківській області, 27 січня в селищі Куп’янськ Вузловий сталася пожежа в одній з квартир, на що оперативно виїхали бійці 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Під час розвідки вогнеборці виявили горіння в житловій кімнаті, де перебував песик. Завдяки оперативній дії рятувальників пожежу швидко ліквідовано, а найголовніше – вдалося врятувати чотирилапого друга.

Бійці, витягнувши собаку на свіже повітря, застосували апарат на стисненому повітрі, щоб швидко відновити її стан. Власниця собачки на ім’я Лада висловила щиру вдячність рятівникам за їхню ефективну реакцію та врятоване життя її улюбленця.

Відео, як рятували життя песику, дивиться тут.

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